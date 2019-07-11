Fernando Sevilla'da
Galatasaray, Brezilyalı oyuncusu Fernando'nun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.
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