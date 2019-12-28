Fenerbahçe'ye Portekizli sol bek

Fabio Coentrao, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting Lizbon takımlarında forma giydi.

2018 yazında Rio Ave'ye transfer olan Coentrao, geçen sezonun sona ermesinin ardından Portekiz ekibinden ayrılmıştı. En son mayıs ayında maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu sezonun ilk yarısını kulüpsüz olarak geçirdi.