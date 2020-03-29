Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Peki, Sarı lacivertlilerde, yeni teknik direktör kim olacak? A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe - Denizlispor maçından kareler
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Mircea Lucescu iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Ersun Yanal'a flaş tepki! "Oynamayacaksa neden alındı?"
- Fenerbahçe'de 12 milyon Euro kulübeye gömüldü!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.