Fenerbahçe'nin kozu Obradovic
THY Euroleage'de Final Four mücadelesi verecek olan Fenerbahçe Beko'nun en büyük kozu, basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını 9 kez ile en fazla kazanan başantrenör olan Zjelko Obradovic.
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