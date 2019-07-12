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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ljubomir Fejsa için Galatasaray da devrede

Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve anlaşma sağladığı iddia edildiği Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçti. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Emre Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, Benfica'nın orta sahası Ljubomir Fejsa için devreye girdi. Benfica, 3 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray, kulüp tarafıyla da oyuncuyla tarafıyla da büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son kararı Terim ve kurmayları verecek. Transfer bitmeye oldukça yakın."

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12 Temmuz 2019 , Cuma
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