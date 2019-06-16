Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe kulübü ve bağlı ortaklarının 31 aralık 2018 itibariyle borcunun 3,5 milyar lira olduğu açıklandı.
Fenerbahçe kulübü'nün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üyelere mali konularla ilgili sunum yapıldı.
Sarı lacivertli kulübün 31 aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi.
Toplam borcun 2018 sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu kaydedildi.
Kulübün 31 aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 lira olduğu açıklanmıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli isyanı!
- Türkiye'nin en marka kulübü açıklandı!
- Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Jack Wilshere gelecek sezon...Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerini o yıldız dolduracak!
- Hasan Ali Kaldırım Fransa maçı öncesi bunu yapmış! Mbappe için...
- Fenerbahçe'ye 2 golcü birden! Resmi teklif yapıldı
- Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli ödeniyor! İnanılmaz rakam
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.