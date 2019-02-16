Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor karşısındaki ilk 11'i
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Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor karşısındaki ilk 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...

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16 Şubat 2019, Cumartesi
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