"Fenerbahçe'nin adına rekorların gecesi olacak gibi görünüyor"
A Spor yorumcuları Taner Karaman ve Ender Alkan, 3-0 biten Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısını değerlendirdi. Karaman, "Fenerbahçe'nin adına rekorların gecesi olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
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