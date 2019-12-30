Fenerbahçe'nin 2019 karnesi - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'nin 2019 karnesi

Fenerbahçe'nin 2019 karnesi

Fenerbahçe 2019 yılında oynadığı 41 resmi maçta 21 galibiyet elde etti. Sarı lacivertliler son 5 yılın en az sahaya çıktığı senesini yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı. Fenerbahçe, oynadığı resmi karşılaşmalarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet yüzdesi elde etti.

Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50 mücadeleye çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında kaldı.

Fenerbahçe, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019 yılını da kupasız tamamladı.

Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
30 Aralık 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN