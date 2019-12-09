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Fenerbahçe'den şut yağmuru

Fenerbahçe Süper Lig'deki hücum istatistikleriyle zirvede yer aldı. Sarı lacivertliler 14 haftada rakip kalelere gönderdiği 240 şutun 90'ında isabet sağladı.

Fenerbahçe hücumdaki istatistikleriyle ön plana çıktı.

Sarı lacivertliler sezon başından bu yana gol girişimleriyle adından söz ettirirken istatistiklerle de bu başarısını destekledi.

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta rakip kaleye 254 şut gönderen Fenerbahçe 18,1 ortalama yakaladı ve bu sayıyla en çok şut çeken takım oldu. Bu şutların 90'ında isabet sağlayan sarı lacivertliler 6,4'lük ortalama yakalayarak Alanyaspor'la birlikte şutlarında en çok isabet sağlayan ekip oldu.

Toplam şut sayısında Trabzonspor 195 şutla altıncı, Beşiktaş 185 şutla dokuzuncu, 174 şut çeken Galatasaray ise 11. sırada yer aldı.

Sarı lacivertliler 14 maçta 28 kez gol sevinci yaşarken süper lig'de lider Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından en çok gol atan üçüncü ekip oldu.

Vedat Muriç bu istatistiklerin baş aktörü olmayı başardı. Fenerbahçe'nin çektiği 254 şutun 47'sine sahip olan Kosovalı forvet, takımının en çok şut ve gol atan futbolcusu oldu. Vedat sarı lacivertlilerin 28 golünün 9'una imzasını attı.

25 yaşındaki golcü oyuncunun gol attığı 7 süper lig maçının tamamını Fenerbahçe kazanırken, sarı lacivertliler Vedat Muriç'in suskun kaldığı 6 mücadelenin hiçbirinde 3 puana ulaşamadı.

Vedat'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Yeni Malatyaspor maçında sahadan golsüz eşitlikle ayrılan sarı lacivertliler golcü oyuncunun 26 dakika oynadığı göztepe mücadelesinde rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

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09 Aralık 2019 , Pazartesi
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