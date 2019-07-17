Fenerbahçe'den Luiz Gustavo harekatı
Fenerbahçe, Marsilya'dan Luiz Gustavo'nun transferini Eljif Elmas'ın satışından gelecek parayla bitirmeyi planlıyor.
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