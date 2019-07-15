Fenerbahçe'den Garry Rodrigues paylaşımı
Garry ?Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcu için sosyal medyadan renkli bir video yayınladı.
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