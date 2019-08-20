Fenerbahçe'den farklı başlangıç
Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal'ın Gazişehir kadrosu şekilleniyor
- Fenerbahçe taraftarından Kameni'ye tepki Alper'e destek!
- Fenerbahçe'de acil toplantı! Ersun Yanal... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz karar
- Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha!
- Sivasspor - Fenerbahçe maçından kareler
- Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer krizi
- Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.