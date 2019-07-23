Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi
İtalyan ekibi Napoli'nin bonuslar hariç 16 milyon Euro bedelle transfer ettiği Eljif Elmas için Fenerbahçe Kulübü'nden bir veda videosu geldi. Klip kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi.
Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde Napoli'ye transfer olduuğunu KAP'a bildirdiği Makedon futbolcu Eljif Elmas için sarı-lacivertli kulüptenbir veda klibi geldi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, genç yıldızın stadyumda ve soyunma odasında çekilmiş görüntülerine yer verildi.
16 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilerin en pahalı giden transferler listesine giren Eljif Elmas'ın bu videosu taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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