Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi

Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde Napoli'ye transfer olduuğunu KAP'a bildirdiği Makedon futbolcu Eljif Elmas için sarı-lacivertli kulüptenbir veda klibi geldi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, genç yıldızın stadyumda ve soyunma odasında çekilmiş görüntülerine yer verildi.

16 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilerin en pahalı giden transferler listesine giren Eljif Elmas'ın bu videosu taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.