Fenerbahçe'den dev satışlar
Fenerbahçe, son 5 yılda sadece 5 futbolcunun satışından, 67 milyon euro gelir elde etti...
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