Fenerbahçe'de moraller yerinde
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de, bu sonuca rağmen moraller yerinde. Oynanan futbol takımdaki ve camiadaki morali ve motivasyonu yükseltti.
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