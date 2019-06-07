Fenerbahçe'de hedef Konoplyanka
Yevhen ?Konoplyanka bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine geldi... Sarı lacivertliler, Ukraynalı kanat oyuncusu için girişimlere başladı.
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