Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ederken takım kaptanı Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi. 39 yaşındaki futbolcu sağ kasığında zorlanmadan dolayı Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmadı. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
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