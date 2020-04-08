Fenerbahçe'de değişim kapıda
Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonu öncesi yine değişim yaşanacak. Sarı-lacivertli ekip, sezona yeni bir kadro ve sportif direktörle başlayacak.
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