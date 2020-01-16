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Fenerbahçe'de Comolli istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, transfer çalışmalarını yürüten Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti. Comolli, Falette transferi sonrasında taraftarın tepkisine maruz kalmış ve Twitter hesabı açarak transferi kulüp başkanı Ali Koç'un istediğini ifade etmişti. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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16 Ocak 2020 , Perşembe
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