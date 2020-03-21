Fenerbahçe Zico ile temasa geçti
Fenerbahçe, Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico ile temas kurdu. 67 yaşındaki teknik adamın yeni bir kadro için talep ettiği transfer bütçesi yönetime geri adım attırdı.
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