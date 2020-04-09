Fenerbahçe uzun süredir bonservise hasret
Fenerbahçe'nin son 20 yılda 100'den fazla futbolcusu, sarı-lacivertli kulübe bonservis bedeli kazandıramadan ayrıldı. İşte o analiz...
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