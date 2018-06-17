Fenerbahçe töreninde Galatasaray marşı çalındı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde yanlışlıkla çalınan Galatasaray marşı 10 sn. sonra kesildi.
Fenerbahçe'nin bugün yapılan bayramlaşma törenine Galatasaray Marşı damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki gerçekleştiren törende yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.
Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi. Bu hatanın YouTube otomatik oynatma özelliği nedeniyle meydana geldiği açıklandı.
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