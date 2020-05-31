Fenerbahçe taraftarına seslendi! Tribünde yeni dönem
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in seyircisiz oynanacağı ifade edilirken, Fenerbahçe konu ile ilgili yeni bir girişimde bulundu.
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