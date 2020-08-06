Fenerbahçe Smolov ve Aissa Mandi'de son aşamaya geldi
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kulüpleriyle sözleşmeleri biten Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Fedor Smolov ve Aissa Mandi transferlerinde son aşamaya geldi.
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