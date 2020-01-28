Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı döndü. Sarı-lacivertliler önümüzdeki dört haftayı da zirve yolundaki rakiplerini geçerek kayıpsız kapatmak istiyor.
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