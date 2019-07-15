"Fenerbahçe Mahmut ve İrfan'ı istiyor"
Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'nin istediği Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in 9 milyon euro talep ettiğini söyledi...
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