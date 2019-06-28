Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor | Video haber
Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor. Fenerbahçe ile Sırp yıldız Kolarov arasında pürüzler giderildi.
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