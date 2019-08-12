"Fenerbahçe Kolarov ile anlaştı"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Raporu programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Fenerbahçe'nin Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını Roma'nın cevabının beklendiğini ifade etti.
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