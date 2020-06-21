Fenerbahçe Kayserisporlu Mensah'ı gündemine aldı
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Kul, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ta ibrenin Fenerbahçe'ye döndüğünü söyledi. Ahmet Selim Kul ayrıca, Kayserispor formasıyla yıldızını parlatan Bernard Mensah'ın da Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini belirtti.
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