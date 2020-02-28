Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşma için Antalya'ya gitti. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal sonunda patladı! 'Bu işi ben biliyorum...'
- Transfer dönemi sonrası Ersun Yanal'dan flaş sözler: Bu kadroyla şampiyonluk...
- Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı...
- Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
- Mauricio Isla'dan flaş transfer itirafı! "Beni 3 kez aradı"
- Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç...
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- Derbinin faturası belli oldu! Ozan Tufan'a büyük şok
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.