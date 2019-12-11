"Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Belgin, "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Deniz Türüç'ten şampiyonluk şifresi! Galatasaray'ı örnek gösterdi
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı isim İstanbul'a geldi
- Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'den flaş sözler!
- Fenerbahçe aradığı golcüyü Belçika'da buldu! Manşetten verdiler..
- Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in 3 yıldızı Fenerbahçe'ye...
- Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...
- Ozan Tufan ile transfer görüşmesi basına sızdı! Ali Koç...
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal isyan etti! 'Futbol konuşmak istemiyorum...'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.