Fenerbahçe geri dönemedi
Fenerbahçe bu kez geri dönemedi... Konyaspor, Beşiktaş ve Rizespor maçlarında geriye düşmesine rağmen mağlup olmayan sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında bunu başaramadı.
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