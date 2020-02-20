Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde krik detay: İlk golü atan...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmalarda ilk golü atan takım zor yeniliyor. Son 53 lig randevusunda ilk golü atan takım sadece 3 kez sahadan üzgün ayrıldı.
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