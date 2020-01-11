Fenerbahçe borçlarını yapılandırdı - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe borçlarını yapılandırdı

Fenerbahçe borçlarını yapılandırdı

Fenerbahçe, transfer yapabilmek için formülü buldu... Sarı-lacivertliler, bir leasing firması aracılığıyla borçlarını yapılandırdı. Böylece Fenerbahçe'nin harcama limiti de eksiden artıya geçti.

Sarı-lacivertli kulüpte gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi... Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, transfer yapabilmek için önemli bir adım attı. Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak kulübün borçlarını yapılandırdı.

Haberde borçların hangi şartlarda ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacağı belirtildi.

Ayrıca bu durum, Fenerbahçe'nin mevcut Bankalar Birliği anlaşmasını yapmasına da engel değil. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı gelen haberler arasında...

Haberde bu yapılandırmanın ardından Fenerbahçe'nin harcama limitinin eksi 85 milyon değil, artı 40 milyon lira olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, ilk ara transfer hamlesini Eintracht Frankfurt'tan Gineli stoper Simon Falette'i kiralayarak gerçekleştirmişti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
11 Ocak 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN