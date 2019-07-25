"Fenerbahçe bir santrfor daha almalı"
A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Son Sayfa programında Fenerbaçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Fenerbahçe bir santrfor daha almalı" ifadelerini kullandı.
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