Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde koridorda kavga
Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinde koridorda oyuncular arasında arbede yaşandı.
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