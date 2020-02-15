Fenerbahçe Başkent'te çıkış arıyor
Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek 2 hafta aradan sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
22. haftaya 38 puanla 6. sırada giren sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Ankaragücü maçında takımdaki yerini alamayacak. Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la berabere kaldı.
Yanal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilirken, 3 beraberelik ve 4 yenilgi elde etti. Bu sezon toplam 25 puan yitiren Fenerbahçe, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.
Süper lig'de kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay'ın sakatlığı bulunuyor.
Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan başkent ekibi 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
sezonun ilk yarısında istanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Eryaman Stadı'nda saat 20'de başlayacak Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.
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