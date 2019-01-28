Fenerbahçe ayağa kalkmak istiyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
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