Fenerbahçe Avrupa deplasmanlarında kayıp
UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk olacak Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda kazanmakta zorlanıyor...
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