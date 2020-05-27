Fenerbahçe antrenmanda vites yükseltti! Aurelio...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen ara 12 Haziran itibariyle son bulacak. Fenerbahçe, Süper Lig'e Riva'da hazırlanıyor. Öte yandan sarı lacivertliler, teknik ekibe yeni katılan Aurelio eşliğinde çalışıyor.
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