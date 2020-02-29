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Fenerbahçe Antalya'da kötü gidişe dur demek istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım Galatasaray'a mağlup oldukları derbi maçı sonrası kazarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Ligin son 4 haftasında 1 puan alan ve geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a yenilen sarı-lacivertliler, 24. haftaya zirvenin 8 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı ısla ve kırmızı kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır ise sarı kart cezasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, PFDK tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.

Süper lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk ve Salih Dursun ile cezalı Sinan Gümüş takımdaki yerlerini alamayacak.

Ligde son 5 maçında mağlup olmayan kırmızı beyazlı ekip 25 puanla 11. sırada bulunuyor.

Antalya Stadı'nda saat 20'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

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29 Şubat 2020 , Cumartesi
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