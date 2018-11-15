Felipe Melo'dan muhteşem gol!
Galatasaray'ın da formasını terleten Felipe Melo, Palmeiras formasıyla harika bir gole imza attı
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