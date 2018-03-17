F.Bahçe taraftarı derbi saatini bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir şekilde mücadeleyi beklemeye başladı.