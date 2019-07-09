Fatih Terim'in ilk hedefi Okay Yokuşlu
A Spor muhabiri Ali Baransel, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu olduğunu söyledi. Baransel, "Fatih Terim'in ısrarla istediği bir isim Okay Yokuşlu. Belki Celta Vigo'dan ikinci bir isim daha Galatasaray'a transfer olacak" ifadelerini kullandı.
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