Fatih Terim'den Suriyeli çocuğa sürpriz
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanına Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Terim'in futbol topu hediye ettiği minik, sevincini Terim'e sarılarak gösterdi.
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