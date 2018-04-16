Fatih Terim'den Suriyeli çocuğa sürpriz – Fotomaç TV
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    Fatih Terim'den Suriyeli çocuğa sürpriz

    Galatasaray'ın bugünkü antrenmanına Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Terim'in futbol topu hediye ettiği minik, sevincini Terim'e sarılarak gösterdi.

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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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