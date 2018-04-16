Fatih Terim'den Arda Turan yanıtı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası Arda Turan hakkındaki soruyu cevaplamadı.
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