Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a sosyal medya hesabından vecap verdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...
- Galatasaray'a transferde iki kötü haber!
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!
- Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!
- Seri Galatasaray'da! Xavi'den yıldız isim için övgü dolu sözler
- Falcao için büyük yarış
- Galatasaray'da Falcao için geri sayım başladı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.