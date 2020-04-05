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Fatih Terim futbolcularla görüntülü sohbet etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Galatasaraylı futbolcularla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında oyuncularına bilgiler aktaran Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel ve sağlık durumları hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

Terim ve oyuncular arasında yaklaşık 40 dakika süren görüşmede tecrübeli teknik adam; liglerin başlama ihtimali, olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

Oyuncularıyla görüşme yaptığı andaki bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Terim, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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05 Nisan 2020 , Pazar
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