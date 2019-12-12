Fatih Terim: Bir hata varsa benimdir - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fatih Terim: Bir hata varsa benimdir

Fatih Terim: Bir hata varsa benimdir

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi şekilde veda etmek istediğini ancak bazen acı vedalarla karşılaşılabildiğini söyledi.

Fatih Terim, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gönül isterdi ki daha iyi veda olsun, ama bazen acı vedalarla karşılaşabiliyorsunuz. Ümit ederim böyle vedanın arkasında ligde çok güzel bir hikaye yazarız. Geçen sene yazdığımız gibi bu sene bu sene yazmamış için bir neden yok." dedi.

Önlerinde 3 lig ve bir kupa maçı olduğunu belirten Terim, "2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Paris Saint-Germain ve Real Madrid bizden ayrı bir seviyedeler. Bunu kabul etmemiz lazım. Mükemmel takımlar. Tebrik ediyorum onları." ifadelerini kullandı.

Terim, direnen, mücadele eden ve yüreğini ortaya koyan bir takım çıkarmaya umut ettiğini anlattı.

Bundan sonraki kararların daha radikal olması gerektiğini ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırlısıyla ligi iyi şekilde bitirelim, geçen seneki gibi puan farkı olmalı. Yapabiliriz, niye yapmayalım. Biz hep yaptık ve yine yaparız. Suçlama, bahane gösterme gibi bir durumum yok. Bir hata varsa benimdir. Ben yanlış yapmışımdır. Öyle kabul etmek lazım. Futbolcuların hiçbir günahı yok, çıkıp oynadılar. Kapasitemiz bu. Rakip takım daha iyiydi."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Aralık 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN